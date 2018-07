Telefonleitung für ersten Kontakt mit Eltern

Im Norden Thailands haben Retter die seit elf Tagen in einer Höhle eingeschlossenen Jugendfußballer und ihren Trainer noch immer nicht retten können. Derzeit stehe das Wasser in der Höhle weiterhin zu hoch, teilten die Behörden mit. Trotz der langen Zeit in Finsternis und Nässe scheint es der Gruppe den Umständen entsprechend gut zu gehen. In einem Video (siehe oben), das die thailändische Marine am Mittwoch veröffentlichte, grüßten die Burschen einzeln in die Kamera. Sie waren in Wärmeschutzfolien gehüllt und schienen trotz der Strapazen in guter Verfassung und Stimmung zu sein. Zu sehen ist in dem Video auch, wie ein Marinetaucher mit den Burschen scherzt. Derzeit versuchen Rettungskräfte, Telefonleitungen zu installieren, damit die Kinder mit ihren Eltern Kontakt aufnehmen können.