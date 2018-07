„Nazi-Mutter“ sieht in Hitler Vater: verurteilt!

Entschuldbar ist aber nicht, was die Mutter eines Teenagers im Internet so abgeliefert hat: Ausländer sollen an die Wand gestellt oder vergast werden. Und auch in Polizisten sieht sie Feindbilder, während Hitler ihr Idol ist - bei einer Hausdurchsuchung wurde entsprechendes NS-Material gefunden. Die 44-Jährige selbst verweigert vor den Geschworenen jede Aussage. Das Urteil - ein Jahr bedingt und 1500 Euro - nimmt sie an.