Linzer Pflasterspektakel: Artisten aus 33 Nationen

Start mit Festzug

Gestartet wird am Donnerstag, dem 19. Juli um 16 Uhr mit einem bunten Festzug durch die Landstraße. Insgesamt sorgen 24 Musikgruppen heuer für den typischen Spektakel-Sound. Bis am Samstag erwartet man die berauschende Zahl von 700 Auftritten an 40 Plätzen, dazu gibt es Walkacts, Samba-Umzüge, die Revue-Show „Kaleidoskopnächte“ und einen Festivalreigen bis in die Nacht. Dann werden auch Feuershows ihre Magie voll entfalten.