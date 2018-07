Kampagne der FPÖ erhitzt Gemüter: Sexismus-Vorwurf

Schon mehrere Plakate der FPÖ gerieten in Kritik

Die Freiheitlichen handelten sich schon mehrmals mit umstrittenen Werbeaktionen Ärger ein. Bereits 2009 hatte ein FPÖ-Plakat mit dem Slogan „Abendland in Christenhand“ die Staatsanwaltschaft Wien wegen des Vorwurfs der Verhetzung beschäftigt. 2010 sorgten die Salzburger FPÖ-Bauern mit dem Spruch „Reinrassig & Echt“ für Unmut. Der Spitzenkandidat verteidigte das dazugehörige Plakat, dies hätte einen rein landwirtschaftlichen Zusammenhang und habe nichts mit Rassismus zu tun. Im Jahr 2012 trat der Ex-Bürgermeisterkandidat der FPÖ in Innsbruck, der Hotelier August Penz, zurück. Er wurde in der sogenannten Plakat-Affäre wegen Verhetzung angeklagt. Anlass war der Slogan: „Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe“.