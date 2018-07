12-Stunden-Tag: Vielen Freiwilligen geht Zeit aus

Jürgen K. ist Helfer bei der Rettung in Wien und nur einer von 2,3 Millionen Freiwilligen, die unbezahlt in Österreichs Vereinen aktiv sind. K. liebt seinen zweiten „Job“, muss aber in erster Linie mit seinem Brotberuf seinen Lebensunterhalt verdienen. Genau das könnte, wie Greenpeace und Gewerkschaften warnen, künftig zum Problem werden.