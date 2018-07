Amon: „Kann nur um Vergebung bitten“

„Ich kann die Öffentlichkeit nur in aller Form um Vergebung bitten“, sagt Werner Amon im Gespräch mit der „Krone“. Er gibt zu: Das sei nicht korrekt gewesen, aber es sei ihm passiert. Es sei einfach in der Hektik untergegangen. Er habe nicht verheimlichen wollen, dass er Generalsekretär sei, so Amon. Konsequenzen gibt es jedenfalls keine.