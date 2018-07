Marc Marquez siegt bei MotoGP-Spektakel in Assen

Nur 3,876 Sekunden trennten am Ende den sechstplatzierten Briten Cal Crutchlow vom Sieger Marquez, der in der Gesamtwertung mit 140 Punkten bereits recht weit vor seinem ersten Verfolger Valentino Rossi (99) liegt. Auch der Italiener war am Sonntag in den 24 Runden an den zahlreichen waghalsigen Aktionen beteiligt, wurde schließlich hinter seinem Landsmann Andrea Dovizioso Fünfter.