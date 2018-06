Fallen stehen - Jagd auf Fischotter ist eröffnet!

Für die Jahre 2016 und 2017 haben Fischteichbesitzer 30 Ansuchen an das Land gestellt, für die Schäden aufzukommen. Wer für die Otterschäden in Fließgewässern aufkommt, ist derzeit unklar. „Die Schäden gehen tatsächlich in die Millionen, und es gibt auch Messungen, die eine eindeutige Korrelation zwischen dem dramatischen Fischrückgang in bestimmten Gewässern und dem Vorkommen der Otter bestätigen“, heißt es aus dem Referat von Landesrat Martin Gruber.