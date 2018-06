Bundesheer-Hubschrauber stürzt ab und fängt Feuer

Der Hubschrauber war gerade bei einem Erkundungsflug für die geplante Alpinausbildung des Jägerbataillons 26 aus Spittal an der Drau im Einsatz, so Heeressprecher Michael Bauer. Geplant sei gewesen, Sicherungs- und Ausbildungsanlagen am Plöckenpass zu bauen. Vier Personen befanden sich an Bord, als das Fluggerät um 10.26 Uhr im Bereich Plöckenpass-Wolayersee durch starken Rückenwind in heftige Turbulenzen geriet. Auf rund 2000 Metern Seehöhe setzte der Hubschrauber „hart auf“, wie Bauer erklärte, und stürzte um. Plötzlich geriet das Wrack auch noch in Brand.