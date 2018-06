Belgien holt gegen England ungeliebten Gruppensieg

Belgien hat die Gruppenphase der Fußball-WM in Russland auf Platz eins beendet. Die „Roten Teufel“ setzten sich am Donnerstagabend in Kaliningrad im Gruppe-G-Duell zweier bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Teams gegen England mit 1:0 durch. In der Runde der letzten 16 trifft Belgien nun am Montag auf Japan, England bekommt es am Dienstag mit Kolumbien zu tun.