Luxus-Hochstaplerin trickste sich in High Society

Ein Leben im Luxus

Die Schickeria aus New York glaubte der vermeintlich reichen Anna - immerhin warf sie mit dem geliehenen Geld nur so um sich. Sport mit einem Personal Trainer, Kurztrips im (geliehenen) Privatjet und Drinks auf Fashion-Week-Partys gehörten für sie zum Alltag. Banken schnorrte sie um Millionen-Kredite an, angeblich, um ein großes Kunst-Zentrum in New York zu gründen. Auch ihre unwissenden Eltern schickten Anna regelmäßig Geld - sie schrieb ihnen stets, dass es „sich auszahlen“ würde.