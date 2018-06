Ein ganzer Berg belebt die Region

Daniel Orasche, Chef der Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten, dazu: „In der Region merken wir, dass immer mehr Gäste auf Aktivurlaub setzen. Die Zeit, in der Urlauber den ganzen Tag am See verbrachten, ist vorbei. Daher bieten wir ihnen mit unserer Aktiv-Card Südkärnten viele Leistungen wie auch geführte Klettertouren am Schlossberg kostenlos an.“