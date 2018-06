Erste Imame müssen nun Österreich verlassen

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal kündigte am Mittwoch an, „alle Möglichkeiten des Rechtsstaates“ auszuschöpfen. Grundsätzlich gelte, „dass, wer den österreichischen Rechtsstaat ignoriert und sich nicht an die Regeln hält, mit Konsequenzen rechnen muss“. Damit reagierte Launsky-Tieffenthal auf Berichte, wonach die in der Vorwoche geschlossenen Moscheen wieder geöffnet hätten. Die Islamische Glaubensgemeinschaft dementierte das allerdings.