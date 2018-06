Eine Schifffahrt für die Maibaum-Sieger

Dieses Jahr gab es für die Maibaum-Sieger einen ganz besonderen Gewinn: Die Gailtaler wurden wie Ehrengäste direkt vor ihrer Haustür von einem Bus von Ebner Reisen abgeholt und nach Klagenfurt chauffiert, wo es als zuerst ins Minimundus ging. In der kleinen Welt am Wörthersee versetzten unzählige Sehenswürdigkeiten und Bauten die Kinder in Staunen.