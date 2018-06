Tödliches Geiseldrama: Verdächtiger im Koma

Nach dem blutigen Drama in Bregenz liegt ein Rumäne (30) nach mutmaßlicher Geiselnahme und Fenstersprung weiter im künstlichen Tiefschlaf: Wie berichtet, soll es in der Wohnung der Bettlerfamilie am Montag zu einem Streit mit fatalem Ende gekommen sein - seine Freundin (27) stürzte aus dem Fenster und starb.