Geiselnahme nach Ehestreit: 4-fache Mutter getötet

Blutig hat jener Polizeieinsatz am Montag geendet, zu dem ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Bregenz ausgerückt war. Ein Mann (30) war mit seiner Ehefrau heftig in Streit geraten. Die vierfache Mutter stürzte im Zuge der Auseinandersetzung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoß und erlag wohl einer Kopfverletzung. Am Dienstag soll die Leiche obduziert werden. Der mutmaßliche Täter sprang wenig später bei einem Zugriffsversuch der Cobra aus dem Fenster. Er liegt im Koma.