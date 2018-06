Studie zeigt: Flugpersonal hat höheres Krebsrisiko

US-Flugzeugbesatzungen erkranken häufiger an verschiedenen Formen von Krebs als der Durchschnitt der Bevölkerung. Neben Hautkrebs kommen bei Berufsfliegern vor allem Tumoren an Brust, Gebärmutter, Darm, Schilddrüse und Gebärmutterhals bei Berufsfliegern öfter vor, berichten die Forscher um Eileen McNeely von der Harvard School of Public Health in Boston.