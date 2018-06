Harley-Davidson verlagert Produktion aus den USA

Um eine drohende Preiserhöhung für Kunden in Europa zu vermeiden, wird der Motorradhersteller Harley Davidson einen Teil seiner Produktion aus den USA verlagern. Die Anhebung der EU-Zölle von bisher sechs auf 31 Prozent mache ein Motorrad von Harley-Davidson in Europa im Schnitt um 2200 Dollar teurer, hieß es am Montag seitens des Unternehmens.