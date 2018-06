Erdogan kann jetzt bis 2033 regieren!

Amt des Regierungschefs abgeschafft

Der türkische Staatschef hat seine Macht also einzementiert. Mit den Wahlen tritt jetzt auch das neue, in der Verfassung verankerte Präsidialsystem in Kraft, das alle Macht bei Erdogan bündelt: Er ist Staatspräsident und Ministerpräsident in einer Person. Das Amt des Regierungschefs wird damit abgeschafft. Der Präsident kann per Dekret regieren, die Minister bestimmt er.