Österreich trifft bei WM auf Gastgeber Dänemark

Österreichs Nationalteam ist am Montag in Kopenhagen mit zwei Schwergewichten des Welthandballs in eine WM-Gruppe gelost worden. Die Truppe von Teamchef Patrekur Johannesson trifft ab 10. Jänner 2019 in Pool C in Herning u.a. auf Rio-Olympiasieger Dänemark und Vize-Weltmeister Norwegen. Im Kampf um die Top drei bzw. den Aufstieg in die Hauptrunde warten auch noch Tunesien, Chile und Saudi-Arabien.