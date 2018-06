Ausschuss wird zum Elchtest für Luft-Verbesserer

Reichlich Staub hat der Bericht des Landesrechnungshofs zur Luftgüte in Oberösterreich aufgewirbelt. In Richtung Politik hagelt es Kritik. „Zuständige Abteilungen in der Landesregierung hätten zwar zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Luftqualität formuliert, diese aber auf politischer Ebene nicht aufgegriffen und somit nicht umgesetzt“, fassen die Prüfer rund um Direktor Friedrich Pammer zusammen.