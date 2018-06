Krawallnacht: 4 Polizisten verletzt, 10 Festnahmen

Vier Polizisten in Graz verletzt

Auch in Graz hatte die Übertragung des Fußball-WM-Spiels am Freitag ein unrühmliches Nachspiel: Konkurrierende Fangruppen gerieten am Karmeliterplatz aneinander. Eine Gruppe von 40 Personen zog dann weiter und umzingelte einen Radfahrer. Einschreitende Beamte wurden attackiert.