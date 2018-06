Melania Trump sorgt mit Jacke für Shitstorm

Die Medien, die katastrohale Flüchtlingssituation an der US-Grenze zu Mexiko, die in den vergangenen Wochen in aller Welt für Bestürzung gesorgt hatte, oder gar ihren Ehemann, der die Trennung von Kindern und deren Eltern nach einem illegalen Grenzübertritt beschlossen, wenn auch am Mittwoch etwas aufgeweicht hat - wen meint Melania Trump mit der Aufschrift auf ihrer Jacke? Beim Besteigen des Flugzeuges in Richtung Texas, wo sie ein Heim für Migrantenkinder besuchte, trug sie die olivgrüne Khakijacke mit Kapuze. Auf der Rückseite prangte der Spruch: „Es ist mir wirklich egal. Und dir?“