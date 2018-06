Villach: Dauerstress für die Hauptfeuerwache

Die Einsatzserie begann am Vormittag mit einem Böschungsbrand in Neulandskron. Mittels Hochdrucklöschleitung gelang es in kurzer Zeit den Brand abzulöschen. Während der Aufräumarbeiten kam der nächste Alarm: Feuer in einer Ferienwohnanlage am Ossiacher See. Kommandant Harald Geißler: „Nach kurzer Erkundung konnten wir aber Entwarnung geben, es war nur ein Fehlalarm!“