Jack Wilshere verlässt Arsenal nach 17 Jahren

Wilshere war als Neunjähriger zu Arsenal gekommen, wurde in seiner Karriere aber öfter durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Nach dem Trainerwechsel von Arsene Wenger zum Spanier Emery geht seine Zeit bei den „Gunners“ zu Ende. „Ich bin sicher, dass jeder versteht, dass ich an diesem Punkt meiner Karriere regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen muss. Aber das wäre bei Arsenal sehr schwierig gewesen“, erklärte Wilshere.