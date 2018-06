40.000 Küken bei Brand in Zuchtbetrieb verendet

Rund 40.000 Küken sind bei einem Brand in der Halle eines Hühnerzuchtbetriebes am Dienstagnachmittag in Niederösterreich verendet. Die Flammen konnten von der Feuerwehr erst am Abend unter Kontrolle gebracht werden. Das rund 800 Quadratmeter große Gebäude wurde komplett zerstört. Der Schaden betrage drei bis vier Millionen Euro, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker