Bürgermeister kassieren bald bis zu 500 Euro mehr

Unattraktive Entlohnung erschwert Suche nach Nachwuchs

Nur einen Tag zuvor hatten Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer (selbst VP-Bürgermeister in Eggerding) und seine Vize Manfred Kalchmair (SP-Bgm. in Sierning) und Peter Oberlehner (VP-Bgm. in Pötting) gewarnt, dass es immer schwieriger werde, Bürgermeister-Nachwuchs zu finden - auch im Hinblick auf die Wahl 2021. Nicht zuletzt aufgrund der (zumindest in kleineren Gemeinden) unattraktiven Entlohnung. Zum Beispiel verdient ein nebenberuflicher Bürgermeister in einer Gemeinde bis 1000 Einwohner 2245,90 Euro brutto. Macht er den Job hauptberuflich, erhält er 3144,20 Euro. „Da sind aber absolut keine Nebeneinkünfte erlaubt, auch keine Pensionen“, sagt Hingsamer.