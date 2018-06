Schlüsselspiel gegen Russland: Salah steht bereit!

Salah genießt in Ägypten einen Heldenstatus, in Russland nimmt das, fast schon unvorstellbare Formen an. Laut „Guardian“ ist Salah mittlerweile zum Begrüßungswort zwischen den ägyptischen Fans geworden. Die wurden auch von den Worten des Teamchefs Hector Cuper beruhigt: „Niemand kann es leugnen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Ich bin optimistisch, ich sage, dass er spielt. Er ist fit.“