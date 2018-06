Leiche zerstückelt: Mörder kehrt an Tatort zurück

„Ich will unbedingt wieder am Felsen (Justizanstalt Stein, Anmerkung der Redaktion), da war’s am schönsten, da konnte ich Mensch sein.“ Alfred U. ist voll geständig. Er weiß, dass er nie wieder freikommen wird. Am Montag spielte der 63-Jährige den Mord an einer jungen Ungarin für die Staatsanwaltschaft noch einmal durch.