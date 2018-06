Alkohol im Cockpit: Passagier schlägt Alarm

Keine Alkoholkontrollen durchgeführt

Bange Minuten vergingen, bis P. den Vorfall der Polizei und diese wiederum der Austrocontrol meldete. Doch der Flieger war bereits auf dem Weg nach Berlin, also ging die Meldung weiter an die deutsche Luftfahrtbehörde und die Bundespolizei. Trotz Nachfragen wurden in Berlin keinerlei Alkoholkontrollen durchgeführt. Der Verdacht liegt nahe, dass zumindest zwei Flüge unter Alkoholeinfluss stattgefunden haben.