Elfer-Drama um Messi: „Habe mich wie tot gefühlt“

Beim Training am Sonntag war Messi nicht im Einsatz, nur die Ersatzspieler kamen auf den Platz im WM-Camp der Argentinier in Bronnitsy. Messi, der 2006 und 2010 mit Argentinien im Viertelfinale und 2014 im Finale jeweils bei Weltmeisterschaften an Deutschland gescheitert ist, konnte den Rückschlag gleich zum Auftakt weiter verarbeiten. Direkt nach dem Abpfiff hatte er frustriert den Ball in die Luft gedroschen und sich enttäuscht die Kapitänsbinde vom Arm genommen. In der Mixed-Zone versuchte er aber schon, sich und die Gemüter seiner Landsleute zu beruhigen: “Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen."