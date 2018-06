1490 Euro Miete - aber „bitte ohne Kinder & Hund“

Der Beweis stellt sich bei der Suche auf diversen Wohnungsplattformen im Internet. Immer mehr Vermieter stellen nämlich auch hohe Ansprüche an ihre künftigen Mieter. So kann es vorkommen, dass in einer Wohnung im 18. Wiener Gemeindebezirk, die mit ihren über 100 Quadratmetern durchaus einer Kleinfamilie mit Haustieren genügend Platz bieten würde, Kinder und Hunde vom Wohnungseigentümer unerwünscht sind. Ist das gerechtfertigt?