Ladendiebe stahlen Gleitgel und Werkzeuge

Zwei Frauen soll Attila K. angestiftet haben, für ihn stehlen zu gehen. Er schickte sie zunächst in Drogeriemärkte, wo seine Komplizinnen für ihn Sexspielzeuge und Gleitgel mitgehen ließen. Aber auch in Baumärkten schlug das kriminelle Trio zu - dort waren vor allem Gartenwerkzeuge das Objekt der Begierde. Die Beute versteckten die Ungarinnen unter besonders weit geschnittenen Röcken. Aufmerksame Securitys ertappten die Täterinnen auf frischer Tat und legten ihnen so das Handwerk. Die beiden Verbrecherinnen wurden mittlerweile in einem eigenen Prozess zu Haftstrafen verurteilt.