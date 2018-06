Nordkoreas atomare Totalabrüstung „bis Ende 2020“

Kim hatte bei dem Gipfel am Dienstag in Singapur in die komplette atomare Abrüstung seines Landes eingewilligt. Nähere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden dabei zunächst nicht genannt. US-Außenminister Pompeo sagte in Seoul, die Denuklearisierung werde „ganz bestimmt“ bis zum Ende der derzeitigen Amtszeit von Trump erfolgen. „Wir sind hoffnungsvoll, dass wir dies in zweieinhalb Jahren schaffen können.“