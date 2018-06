Ex-Schwergewichts-Champ David Haye tritt zurück

Der ehemalige Box-Schwergewichts-Weltmeister David Haye hat seinen Rücktritt bekannt gegeben! Der 37-jährige Brite hatte seinen 32. und letzten Profi-Fight am 5. Mai dieses Jahres gegen seinen Landsmann Tony Bellow durch K.o. in der fünften Runde verloren. Der größte Erfolg des „Hayemaker“ war der Punktesieg am 7. November 2009 in Nürnberg gegen WBA-Champion Nikolai Walujew.