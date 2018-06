Gymnasium kauft Burkinis für Schwimmunterricht

Burkini-Trägerin durfte im Wiener Stadthallenbad nicht ins Becken

In Österreich ist die rechtliche Lage rund um Burkinis in Schwimmbädern schleierhaft: Es gibt zwar ein religiöses Diskriminierungsverbot gegen Kleidungsstücke. Bäder können aber sehr wohl Hausregeln in ihren Betrieben festlegen - diese betreffen vor allem die Hygienevorschriften, an die sich die Besucher halten müssen. Demnach dürfen durch Kleidung keine zusätzlichen Bakterien in das Badewasser eingebracht werden. Im Wiener Stadthallenbad ist eine Burkini-Trägerin deswegen sogar des Schwimmbeckens verwiesen worden. Seitens der Wiener Sportstätten hieß es als Begründung, dass der muslimische Badeanzug nicht den Hygienestandards entsprochen habe, weil er aus Baumwolle gewesen sei.