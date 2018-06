Notfalls müssen die Gurkerln aus Bayern kommen

Situation ist angespannt

Wie sich die Situation in den nächsten Jahren entwickelt, ist schwer zu prognostizieren. Die Vorräte im Efko-Lager werden jedenfalls nächstes Jahr sicher knapp, bis die neue Ernte beginnt. Was wäre, wenn noch mehr Landwirte aufgrund der fehlenden Erntehelfer vorm Anbau der Gurkerln kapitulieren? „Entweder produzieren wir selbst und verlagern damit die Probleme direkt zu uns oder die Ware muss aus Bayern kommen“, so Hraby. In Deutschland löst man viele Dinge unkomplizierter, die Erntehelfer aus dem Ausland erhalten auch mehr Lohn als in Österreich.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung