Wacker Neuson: E-Mobilität in Hörsching schon da

„Wir beschäftigen uns seit 2013 mit E-Antrieben und damit mit emissionsfreien Baumaschinen“, sagt Martin Lehner, Vorstandschef des auch in Hörsching ansässigen Wacker-Neuson-Konzerns. Rund 1000 Mitarbeiter sind am Standort in Oberösterreich beschäftigt, in dem heuer mehr als 17.000 Bagger hergestellt werden und sich viel um die Entwicklung von Elektro-Antrieben dreht. „Der Bereich der Elektronik und Software wird hier weiter ausgebaut“, betont Lehner. Nachsatz: „Software spielt für alle Entwicklungen eine große Rolle, daher brauchen wir eine wesentlich schlagkräftigere Mannschaft.“ Am Samstag steigt in Hörsching ein Tag der offenen Tür.