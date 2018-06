Mann behindert Retter und attackiert Polizisten

Ein betrunkener 55-jähriger Steirer hat in der Nacht auf Sonntag Rettungssanitäter bei einem Einsatz behindert und dann zu Hilfe gerufene Polizisten attackiert und mit dem Umbringen bedroht. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Der Mann wurde danach erst in die Augenklinik nach Graz gebracht und dann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.