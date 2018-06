Neuer Neymar-Irrsinn: Mega-Transfer zu Real?

Erst letzten Sommer hatte Neymars Transfer zu Paris der Fußball-Welt den Atem verschlagen. Mit einem Preis von 222 Millionen Euro hatte er die Ablösen in neue Sphären gehoben. Just rund um das Gastspiel des teuersten Kickers des Planeten in Wien tauchen nun neue Irrsinns-Gerüchte auf: Real Madrids Präsident Florentino Perez will Neymar unbedingt und der 26-Jährige ebenso gerne nach Madrid.