„Licht ins Dunkel“-Mama Sissy Mayerhoffer ist tot

Erste Kaufmännische Direktorin des ORF

Sissy Mayerhoffer wurde am 12. Mai 1955 in Wien geboren. Ihre ORF-Karriere begann sie Ende der Siebzigerjahre als freie Mitarbeiterin in den Bereichen Redaktion, Regieassistenz und Administration. Nach einem Wechsel zur Verlagsgruppe News kehrte sie 2007 in den ORF zurück und wurde als erste Frau in dieser Funktion zur Kaufmännischen Direktorin bestellt. Seit 2010 war sie Leiterin der Stabstelle Humanitarian Broadcasting im ORF.