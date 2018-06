Neues Kabinett leistete Amtseid beim König

Kabinett bildet das „Beste“ der Gesellschaft ab

Die Zahl der Ministerien wurde von Sanchez von 13 auf 17 erhöht. Die Zusammensetzung seines Kabinetts bilde das „Beste“ der spanischen Gesellschaft ab, sagte Sanchez. In diesem Sinn sei die Regierungsmannschaft „paritätisch, generationenübergreifend und in der EU verankert“. „Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Kabinett in Spanien mehr Frauen als Männer, die Gleichberechtigung ist eine unserer Prioritäten", so Sanchez.