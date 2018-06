Silver-League: Österreichs Damen Gruppensieger

Österreichs Volleyball-Damen haben sich am Mittwochabend mit einem 3:1-(-24,17,22,16)-Erfolg in Israel den Sieg in der Gruppe B der Silver European League gesichert. Die jungen Österreicherinnen (Durchschnittsalter 21,5 Jahre) beendeten die Gruppenphase mit fünf Siegen aus sechs Spielen und beeindruckenden 16 Punkten. Das Final-4-Ticket hatten sie sich bereits am Samstag gesichert. Die Herren verpassten die Quailifkation für selbiges knapp.