Grüner Ritterschlag für den Schokolade-König

“Beeindruckend“

Von Mobilitäts-Lösungen bis hin zur Jugend-Initiative aus Vorarlberg, bei der Taschen aus Plastik durch welche ersetzt werden, die aus Stoffresten und Altstoffen erzeugt werden - die Palette der Projekte, die es ins Finale geschafft hatte, war breit gefächert. Mit dabei auch Josef Eder von der Bio-Bäckerei Mauracher und Reinhold Lang, Professor an der Kepler-Uni in Linz. Sie staunten: „Beeindruckend, was in puncto Nachhaltigkeit getan wird.“



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung