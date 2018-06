Erneut Unwetter!

Starker Regen und heftiger Wind sorgen auch heute, Dienstag, für überschwemmte Straßen und überflutete Keller. In Eberstein heulte gegen 16.50 uhr die Sirene: Die Saualpenstraße war überschwemmt. In Klein St. Paul stürzten Bäume auf die Fahrbahnen, beispielsweise auf den Fladnitzweg. In St. Georgen am Längsee donnerte Hagel herab, auch in Viktring hagelte es. Die Straße durch den Wolschartwald erschien wie ein Bach. Auch zu Vermurungen mussten die Feuerwehren wieder ausrücken.