Iran kündigt Bau verbesserter Atom-Zentrifugen an

„Unsere Feinde können unseren nuklearen Fortschritt niemals aufhalten“

Der Iran gießt mit der jüngsten Ankündigung zusätzlich Öl ins Feuer der brisanten Causa. Womöglich könne schon am Mittwochabend in der Urananreicherungsanlage Natanz ein Zentrum zur Produktion von neuen Zentrifugen eröffnet werden. Ein entsprechender Brief mit der Information über diese Absicht sei am Montag an die IAEA übergeben worden, teilte der Chef der iranischen Atombehörde, Ali Akbar Salehi, am Dienstag mit. „Unsere Feinde können unseren nuklearen Fortschritt niemals aufhalten“, ließ der politische und religiöse Führer des Iran, Ali Khamenei, in einer TV-Rede wissen.