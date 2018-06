Hammer gegen Kroatien - gelungenes Neymar-Comeback

Neymar ist zurück und könnte einer der größten Stars der Fußball-WM in Russland werden. Brasilien besiegte Kroatien mit Toren von Neymar und Firmino 2:0 und bei der Nummer 10 der Brasilianer merkte man nichts von der langwierigen Verletzung. Neymar ist in Top-Form und das bewies er gleich mit einem Dribbling „a la Neymar“ und mit dem drauffolgenden Hammer aus kurzer Distanz (bei etwa 1:15 Minuten im Video). Mal sehen, ob er in Österreich auch so aktiv sein wird.