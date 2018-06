Eine Mio. Euro veruntreut: Bankdirektor angeklagt

Bis zu zehn Jahre Haft

Nicht der einzige Fehltritt des ehemaligen Bankdirektors: So soll er auch auf die Namen seiner Ex-Lebensgefährtin und einer Bekannten, des Freundes seiner Tochter und seiner Ex-Frau Kreditkonten - ohne deren Wissen - eröffnet und das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. In Summe wird dem Fililaldirektor vorgeworfen, mit fingierten Kreditkonten über eine Million Euro veruntreut zu haben. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.