So ist die SPÖ untauglich für große Wahlschlachten

Schwächelt das einst so starke rote Wien, kann der Kanzler selbst mit acht Millionen ausgelieferten Pizzen und den Plänen A, B, C und D wenig gegen Kurz und Strache ausrichten: Christian Kern braucht hochmotivierte Parteifunktionäre in der mit Abstand größten Stadt Österreichs, die für ihn und die SPÖ laufen und kämpfen.

Aktuelle Probleme wie Flüchtlingszuzug verdrängt

Und längst ist diese Wiener SPÖ nicht mehr in "Realos" und "Fundis", oder "Flächenbezirkler" und "Wehsely- Fans" zerbröselt. Nein, die Fetzen fliegen kreuz und quer durch die Bundeshauptstadt: Als Motive für die gegenseitigen Abrechnungs- Gemetzel dienen die (erneut) vergeigte Nachfolgeregelung für das Bürgermeisteramt, viele persönliche Verwundungen und - ja, tatsächlich - auch eine bereits weit verbreitete Verzweiflung über die offizielle Parteilinie, die zur Verdrängung aller großen aktuellen Probleme mit den 40.000 zugewanderten Nordafrikanern, Afghanen und Syrern verpflichtet. Dazu kommen noch die Kamikaze- Aktionen diverser Splittergrüppchen, die sich "Sektion 8" oder ähnlich nennen, und die mit ihrem Suizid- Kurs für noch mehr mühsame Konflikte sorgen, sowohl intern als auch extern.

Personelle Veränderungen vermutlich einziger Ausweg

Vermutlich können jetzt nur noch massive personelle Veränderungen und eine wesentlich deutlicher auf die Wiener Realität abgestimmte Politik die einst vielen Fans wieder zurück zur SPÖ bringen. Die "umfassende Regierungsumbildung" hätte Bürgermeister Häupl ja schon im Herbst des Vorjahres versprochen . . .

PS: Dass die SPÖ mit dieser Wiener Landespartei für einen harten Wahlkampf heuer sicher nicht mehr voll einsatzfähig ist, dürfte jemanden in der ÖVP ziemlich freuen: Reinhold Mitterlehner bleibt damit noch länger Parteichef und Vizekanzler, denn die schwarze Wahlkampf- Rakete Kurz wird noch länger auf ihren Start warten müssen. Aber der sympathische junge Außenminister hat ja ohnehin noch sehr, sehr viel Zeit.