Häupl erhält nur 77,4%, 67,8% für Kronprinz Ludwig

Unter den 947 anwesenden Delegierten dürfte es zu koordinierten Streichungen gekommen sein, denn auch von Häupls Stellvertretern kam - wie Ludwig - keiner über 90 Prozent, Stadträtin Renate Brauner fuhr mit 67,5 Prozent ebenfalls ein sehr dürftiges Ergebnis ein. Das beste Ergebnis erzielte noch Christian Meidlinger mit 88 Prozent.

Denkzettel für Genossen

Auch andere prominente Mitglieder des Wiener SPÖ- Vorstandes erhielten von den 947 anwesenden Delegierten einen Denkzettel. So kam SPÖ- Klubchef Andreas Schieder auf 78,2 Prozent, Nationalratspräsidentin Doris Bures auf 75,3 Prozent. Stadträtin Sandra Frauenberger erhielt immerhnin noch 84,2 Prozent.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig wird als Häupl-Nachfolger gehandelt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Stimmenstreichungen bei Vorstandswahl

Hatte es bis Freitag noch so ausgesehen, dass der mühsam erkämpfte Friede zwischen Häupl- Kritikern und -Befürwortern hält, hat sich das Blatt schon am Freitagabend gewendet. Wie die "Krone" erfuhr, wurden bei der roten Frauenkonferenz die Vereinbarungen, von Stimmenstreichungen abzusehen, gebrochen. Somit spitzte sich am Landesparteitag die Lage doch noch einmal gewaltig zu. Während sich die SPÖ- "Rebellen" - sie stärken Ludwig als Nachfolger für den Parteichef- Posten den Rücken - an die Abmachungen hielten und von Stimmenstreichungen bei der Vorstandswahl absahen, konnte man das vom gegnerischen Lager nicht behaupten.

So wurden etwa die "rebellischen" Parteichefinnen der Donaustadt und Döbling, Ruth Becher und Barbara Nowak, regelrecht "abgewatscht", erhielten nur 69 und 64 Prozent der Stimmen. Die Gegenseite kam hingegen mit einem blauen Auge davon: Finanzstadträtin Renate Brauner erhielt 78 Prozent, Sandra Frauenberger und weitere Vertreterinnen zwischen 85 und 95 Prozent.

"Letzter Parteitag, an dem ich als Vorsitzender kandidiere"

Am Landesparteitag am Samstag rief Häupl noch zur Einigkeit auf. "Es wird dies der Landesparteitag sein, an dem ich zum letzten Mal in der Funktion des Vorsitzenden kandidiere", sagte Häupl in seiner Rede. Wie berichtet, soll etwa drei Monate nach der Nationalratswahl das Zepter an einen Nachfolger übergeben werden. Es sei berechtigt, nach 23, 24 Jahren als Parteivorsitzender zu sagen, dass das "auch ein End' haben muss", meinte Häupl.

"Fühle mich weder als Landeskaiser noch als Erbhofbauer"

Er bekenne sich dazu, "dass die Nachfolgediskussion nicht so verläuft, wie wir das in anderen Bundesländern gesehen haben". "Ich fühle mich weder als Landeskaiser noch als Erbhofbauer", betonte er. Die Partei werde unmittelbar nach der Nationalratswahl Personalvorschläge diskutieren und dem Landesparteitag vorlegen. "Nicht ich bestimme, wer in Zukunft die Wiener Sozialdemokratie führt, sondern der Parteitag. Das ist mein fester Wille und meine feste Überzeugung", versicherte er.